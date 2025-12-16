Bilancio, La città delle persone: “Due ordini del giorno su Irpef e imposta di soggiorno per difendere l’equità fiscale”

Written by admin• 3:56 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato de La Città delle Persone.

Durante la discussione sul Bilancio di previsione, i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo hanno presentato due ordini del giorno per ribadire che l’equità fiscale rappresenta un principio centrale e irrinunciabile dell’azione politica del gruppo.

I due atti intervengono su addizionale comunale IRPEF e imposta di soggiorno, strumenti fiscali che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’equilibrio tra città e turismo. «Il bilancio non è soltanto una somma di numeri, ma una scelta politica che indica chiaramente da che parte si sta», sottolineano i consiglieri.

Con il primo ordine del giorno, La città delle persone chiede di attenuare la perdita di progressività dell’addizionale IRPEF, aggravata dalla riduzione degli scaglioni e dall’aumento dell’aliquota sul primo scaglione fino a 28mila euro. «Non è accettabile – spiegano – che il maggior gettito ricada soprattutto sui redditi medio-bassi. Serve un utilizzo compensativo e progressivo delle risorse per tutelare chi è più esposto».

Il secondo ordine del giorno riguarda invece la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno, che a Pisa ha ormai assunto dimensioni rilevanti. «Chiediamo trasparenza, programmazione e un ritorno concreto per la città e per i residenti», affermano Martinelli, Lacroce e Gionfriddo. L’atto impegna l’Amministrazione a una rendicontazione pubblica e periodica delle risorse, allo studio dell’impatto sociale ed economico dell’overtourism e alla definizione di una strategia pluriennale che investa su servizi, beni comuni e mitigazione degli effetti del turismo di massa.

«Migliorare il bilancio significa renderlo più giusto – concludono i consiglieri – rimettendo al centro il principio costituzionale della capacità contributiva. Senza equità fiscale non può esserci coesione sociale né futuro per la città».

