Potere al Popolo convoca l’assemblea provinciale a Pisa: bilancio politico e prospettive future

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo Pisa!

“Potere al Popolo Pisa e provincia convoca l’assemblea degli iscritti e delle iscritte, Martedì 16 dicembre alle ore 18 al Circolo Agorà di Pisa, in Via Bovio 19, per fare un bilancio dei mesi di intensa attività politica e sociale appena trascorsi e per discutere le prospettive future del movimento sul territorio. Negli ultimi mesi il collettivo è stato impegnato nella costruzione delle mobilitazioni che hanno accompagnato gli scioperi generali promossi da USB e dal sindacalismo di classe del 22 settembre, 3 ottobre e 28 novembre, fino alla manifestazione nazionale del 29 novembre contro il governo Meloni e la legge di bilancio. Nel corso dello stesso periodo si sono svolte anche le elezioni regionali, affrontate da Potere al Popolo come ulteriore terreno di conflitto politico. Il risultato ottenuto dalla lista Toscana Rossa, insieme alle candidature espresse, viene letto come la conferma dell’esistenza di uno spazio politico alternativo al sistema di potere regionale guidato dal presidente Giani e sostenuto, secondo il movimento, dal Partito Democratico e dal cosiddetto “campo largo”. Secondo Potere al Popolo, le elezioni hanno evidenziato un bacino sociale composto da lavoratrici e lavoratori colpiti dalle politiche regionali e nazionali, studenti penalizzati dai tagli all’istruzione, pensionati e cittadini che hanno scelto di non votare. Un’area che, a giudizio del movimento, conferma la necessità di costruire un’alternativa indipendente agli interessi dei grandi gruppi economici e ai blocchi politici di centrodestra e centrosinistra. L’assemblea sarà l’occasione per confrontarsi anche sui temi della guerra, delle complicità istituzionali con Israele e per avviare una riflessione in vista delle elezioni politiche del 2027.“, conclude il comunicato stampa.

