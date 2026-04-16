Coppia, famiglia e tutto il resto: alla Sacra Famiglia incontro promosso dall’Azione Cattolica

Written by Redazione• 1:35 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – I locali della parrocchia della Sacra Famiglia ospiteranno – sabato, 18 aprile, alle ore 18 – il terzo ed ultimo degli incontri pubblici per coppie di ogni età “Partiamo da noi“, promossi dall’Azione cattolica diocesana.

Ospite dell’incontro sarà Lisa Zuccarini (nella foto) che parlerà su “Tempo. Coppia, famiglia e tutto il resto: una corsa contro l’orologio?“.

Classe 1983, scrittrice, moglie, mamma: Lisa Zuccarini usa le parole per alleggerire il caos e smuovere gli animi, con un pizzico di ironia. “Doc a chi?!“, il suo primo libro, racconta la sua vita temeraria di mamma h24 e ci racconta che dire sì alla vocazione alla famiglia nel ventunesimo secolo si può, ed è anche molto bello.

Durante l’incontro sarà organizzato un servizio di babysitteraggio e uno spazio giochi. Al termine cena condivisa (ciascuno è invitato a portare una pietanza a piacere). Per partecipare all’incontro – aperto a tutti – non è richiesta alcuna prenotazione.

Per informazioni: telefonare a Ruggero 328 8961698 o a Cristina 349 2408925 o scrivere a presidente@azionecattolicapisa.it

Last modified: Aprile 16, 2026