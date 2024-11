Convegno bio-giuridico all’Auditorium Toniolo dal titolo: “Lo status giuridico del nascituro: prospettive alla luce dei progressi scientifici”

Written by admin• 7:58 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 29 novembre ore 15.30 presso l’ Auditorium Toniolo, P.zza Arcivescovado – Pisa – Convegno bio-giuridico dal titolo: “Lo status giuridico del nascituro: prospettive alla luce dei progressi scientifici”.

Il convegno è organizzato dal Centro Studi “Rosario Livatino”, giovane magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 dichiarato beato, con l’adesione dei Medici Cattolici di Pisa, del Movimento per la Vita di Livorno e del gruppo locale del Family Day.

Si aprirà con l’intervento della Dott.ssa Laura Guerrini, medico strutturato della clinica di neonatologia all’A.U.O. Pisana, la quale illustrerà le più recenti acquisizioni delle scienze mediche sulla vita prenatale e neonatale del bambino.

Seguirà la relazione della Prof. Claudia Navarini, docente di filosofia morale all’Università Europea di Roma, e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, che si soffermerà sull’identità ontologica del nascituro come essere della specie umana geneticamente irripetibile, come tale meritevole di tutela sul piano etico-filosofico e, conseguentemente, giuridico. Il Prof. Mauro Paladini, ordinario di diritto privato all’Università Bicocca di Milano, traccerà il quadro delle norme operanti nel nostro ordinamento che si occupano del nascituro e gli attuali strumenti posti a tutela dello stesso.

Il prof. Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale all’università del Salento, concluderà l’incontro soffermandosi sulla rilevanza costituzionale della tutela della vita umana in ogni sua fase, della maternità e della salute della madre alla luce del loro necessario contemperamento.

