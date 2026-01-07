Contributo affitto 2025, il Comune di Pisa: già possibile caricare le ricevute dei canoni

PISA- In attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli ammessi alla graduatoria provvisoria del contributo affitto 2025 possono già caricare online le ricevute dei canoni versati nel corso dell’anno. La procedura sarà attiva fino al 31 gennaio 2026 sul portale dei servizi digitali del Comune di Pisa, all’indirizzo:
https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione
Per accedere è necessario utilizzare SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica. È possibile delegare un’altra persona a caricare la documentazione, purché dotata delle medesime credenziali.
Supporto digitale gratuito
Per chi avesse difficoltà nell’utilizzo dei servizi online, è disponibile il supporto dei Facilitatori Digitali, con accesso gratuito presso i seguenti punti:
• Centro Polivalente San Zeno – via San Zeno 17
su appuntamento: 050 7846982
• Punto Digitale Facile ANCoS – via Matteucci 36
lun–gio 9:00–12:00 / 15:00–18:00
sede di via Fratelli Antoni 1
mercoledì 15:00–18:00
• Punto Digitale Facile ASC – Officine Garibaldi
via Gioberti 39
lun–mer–ven 8:30–13:30
mar–gio 13:30–18:00
tel. 351 7718765 – pisa.pdf@ascmail.it
Informazioni e contatti
Per chiarimenti è possibile rivolgersi a:
Ufficio Politiche della Casa
ufficiocasa@comune.pisa.it
Oppure contattare il Contact Center del Comune di Pisa
050 7062
dal lunedì al venerdì
9:00–13:15 e 14:15–17:00
Fuori orario è attivo IVR h24 per informazioni di base.Last modified: Gennaio 7, 2026