San Romano, un convegno su “La spiritualità nell’architettura di una cappella cristiana”p

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Si terrà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 21.15 presso il convento dei Frati Minori di San Romano il convegno dal titolo “La spiritualità nell’architettura di una cappella cristiana”.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con il Centro Studi per l’Architettura Sacra Cardinale Giacomo Lercaro, con la partecipazione dell’Università Popolare Ignazio Donati, dell’Associazione Arco di Castruccio e della Provincia Toscana dei Frati Minori.
Nel corso della serata sarà presentato il volume
“Progettare una cappella di preghiera”,
a cura di Claudia Manenti, con contributi di diversi autori tra cui fra Francesco Brasa O.F.M., attuale parroco di San Romano ed ex Padre Guardiano della Verna, ed Emmanuele Bortone, architetto vincitore del concorso per la realizzazione di una nuova cappella di preghiera nel bosco della Verna.
Sono previsti gli interventi di:
• Linda Vanni, sindaca di Montopoli in Val d’Arno
• Marzio Gabbanini, assessore alla cultura
• fra Mario Panconi O.F.M., responsabile del settore cultura della Provincia dei Frati Minori
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.Last modified: Gennaio 7, 2026