“Io canto per ANT”: al Teatro Nuovo di Pisa una serata di musica a sostegno della prevenzione oncologica

11:55 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Il Delegato di Pisa di Fondazione ANT, Pietro Augello, invita la cittadinanza a partecipare all’evento benefico “Io Canto per ANT”, in programma sabato 10 gennaio alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione), con il patrocinio del Comune di Pisa. Il ricavato sarà destinato alle attività di prevenzione oncologica e assistenza domiciliare ai pazienti oncologici del territorio.

Sul palco si esibiranno alcuni protagonisti del talent televisivo “Io Canto”: Michela Ricoveri, Annapaola Andreini, Saba De Rossi, Massimo Gentili, Gabriele Paolucci, Alberico Lombardi, Joanna & Grace, Chiara Orlando e papà Michele, Sophia Lassi e Sara Fattori.

Nel corso della serata si esibirà inoltre la scuola di danza ASD Proscaenium di Pisa, diretta da Laura Silo, mentre la comicità sarà affidata al giovane cabarettista toscano Samuele Rossi. La regia è di Stefano Bini e la conduzione di Serena Martinelli e Leonardo Ghelarducci.

Augello ringrazia gli artisti, i presentatori e i partner dell’iniziativa, con un ringraziamento speciale ad Armando Varini per il sostegno economico all’evento.

L’ingresso è a donazione libera (gratuito per i minori di 14 anni). È possibile contribuire tramite il link dedicato disponibile sui canali ANT.

Last modified: Gennaio 7, 2026