Consiglio Comunale: si discute sul nuovo museo delle antichità in Piazza Duomo

PISA – Nella seduta del Consiglio Comunale (Giovedì 13 Febbraio, inizio dalle 14,30), dopo il via libera da parte della Commissione Urbanistica comunale, (votata all’unanimità), verrà discusso, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, la convenzione tra l’Opera Primaziale Pisana e lo stesso Comune di Pisa per la realizzazione di un nuovo Museo delle antichità presso il Campo Santo Monumentale di piazza del Duomo.

Questo argomento sarà illustrato ed introdotto dall’assessore all’Urbanistica, Massimo Dringoli.

Precedentemente, sempre per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, sarà illustrato il piano comunale degli impianti di telefonia. Quest’ultimo argomento sarà introdotto dall’assessora all’ambiente Giulia Gambini.

A questo argomento, si deve infine aggiungere, è collegato anche l’ordine del giorno presentato dalla Commissione urbanistica comunale (Presidente il consigliere Angelo Ciavarrella, Pisa al centro) sul monitoraggio delle emissioni delle onde elettromagnetiche.

Il Consiglio Comunale poi proseguirà con la discussione dei question time, che, per questa seduta, sono tre.

Il primo, del consigliere Enrico Bruni (Pd), è sulla necessità di prorogare la mediazione con i cittadini e l’Amministrazione Comunale su i piazzali di Via Rindi. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sul disagio degli abitati de “I Passi”, dovuto all’isolamento per il passaggio a livello. Gli risponderà l’assessore all’ Urbanistica Massimo Dringoli.Il terzo, infine, del consiglire Francesco Auletta (Una città in Comune), è sulle rotte degli aerei sulla città. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà lunedì 17 Febbraio.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà possibile seguirla sul canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

