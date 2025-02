Valori e Impegno Civico Dario Rollo: “Canone livellare: la maggioranza volta le spalle ai cittadini”

Written by admin• 2:28 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo “Valori e Impegno Civico Dario Rollo“ relativo alla contrarietà, da parte della maggioranza, al nostro Ordine del Giorno che chiedeva l’annullamento delle cartelle di pagamento del canone livellare avanzate dall’AUSL Toscana Nord Ovest nei confronti di centinaia di famiglie cascinesi. La maggioranza ha scelto invece di adottare un testo privo di valore concreto (che per responsabilità il nostro gruppo ha comunque votato favorevolmente), che si limita a chiedere alla Regione di “valutare l’opportunità di avanzare al Parlamento una proposta di legge” per superare il problema dei livelli.

“La maggioranza in consiglio comunale ha scelto di non tutelare veramente i cittadini di Cascina, respingendo il nostro Ordine del Giorno che chiedeva con determinazione l’annullamento definitivo degli atti relativi al canone livellare. “La nostra proposta era chiara”, afferma Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico. “L’AUSL Toscana Nord Ovest non ha alcun diritto di esigere questi pagamenti e l’unica soluzione concreta è l’annullamento definitivo della richiesta, non una semplice sospensione dei termini”. Tuttavia, la maggioranza ha preferito adottare un testo privo di valore reale, limitandosi a chiedere alla Regione Toscana di “valutare l’opportunità di avanzare al Parlamento una proposta di legge” per risolvere il problema dei canoni. Una mossa che, di fatto, non risolve nulla e lascia le famiglie coinvolte in una situazione di incertezza inaccettabile. Sorgono anche legittimi dubbi sull’utilità di avanzare una proposta alla Regione Toscana, che da decenni è governata dallo stesso partito della maggioranza comunale e che, di fatto, nomina i responsabili delle AUSL e ne controlla l’operato. Nel frattempo, cosa dovrebbero fare le famiglie coinvolte? Quanto tempo dovrebbero aspettare per una legge del Parlamento? La realtà è che centinaia di proprietari di terreni e immobili vivono nell’incertezza, bloccati nelle compravendite e impossibilitati a portare avanti qualsiasi altro atto di passaggio di proprietà. L’AUSL ha già deciso autonomamente di sospendere le cartelle, ma si guarda bene dall’annullarle. La decisione della maggioranza di bocciare il nostro Ordine del Giorno – che avrebbe potuto essere affiancato a quello approvato – è incomprensibile. La nostra richiesta si basava su elementi normativi chiari e sul principio di giustizia per le famiglie cascinesi. “Ci hanno accusati di fare propaganda” – prosegue Rollo – “quando gli stessi gruppi di maggioranza hanno pubblicizzato sulla stampa la presentazione del loro OdG prima ancora che fosse protocollato e calendarizzato in consiglio comunale. Noi di Valori e Impegno Civico abbiamo votato con responsabilità a favore di entrambi gli ordini del giorno, perché riteniamo che ogni azione possa essere utile a risolvere il problema. Non siamo noi a fare propaganda, a differenza di altri. La tutela dei cittadini non si garantisce con provvedimenti deboli e inefficaci, ma con scelte coraggiose e risolutive. L’intero consiglio comunale, espressione della comunità, avrebbe dovuto prendere una posizione chiara e decisa nei confronti dell’AUSL. Noi continueremo a batterci affinché questo problema venga affrontato con serietà, senza compromessi che penalizzano le famiglie di Cascina” conclude Rollo.

Febbraio 12, 2025