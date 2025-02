Written by admin• 1:32 pm• Pisa SC

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 26° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Cesena-Pisa, in programma domenica 16 febbraio (ore 17.15) all’Orogel “Dino Manuzzi”

Arbitro. Fabio Maresca (Napoli)

1° Assistente. Domenico Palermo (Bari)

2° Assistente. Domenico Fontemurato (Roma 2)

4° Ufficiale. Alessandro Silvestri (Roma 1)

Var. Daniele Paterna (Teramo)

Avar. Niccolò Baroni (Firenze)

Last modified: Febbraio 13, 2025