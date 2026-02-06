Concerto-omaggio a Giuseppe Verdi a Casciana Terme

CASCIANA TERME LARI – A 125 anni dalla scomparsa di Giuseppe Verdi (Milano, 27 gennaio 1901), la Stagione sinfonica rende omaggio al “Cigno di Busseto” con un concerto in programma domenica 8 febbraio alle ore 18 al Teatro Verdi di Casciana Terme.
Protagonisti della serata l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” e il Coro del Goldoni, diretti dal Maestro Vito Clemente, con Maurizio Preziosi maestro del coro.
Il programma propone una selezione di celebri pagine sinfoniche e corali verdiane: dal celeberrimo Nabucco con Va’ pensiero, a Macbeth con Patria oppressa, fino alla Marcia trionfale dell’Aida, passando per estratti da La traviata, Il trovatore, Otello, Rigoletto e La forza del destino.
Un concerto pensato per tutti: dagli appassionati d'opera a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al grande repertorio verdiano.