Carnevale in musica con l’Orchestra della Toscana alla Città del Teatro di Cascina

2:26 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sarà un Giovedì Grasso all’insegna della musica quello in programma giovedì 12 febbraio alle ore 21 alla Città del Teatro di Cascina, dove l’Orchestra della Toscana porterà sul palco il concerto “Carnival Reloaded”.

Diretta dal Maestro Roberto Molinelli, l’ORT propone una serata dal carattere festoso e coinvolgente, pensata per celebrare il Carnevale attraverso un viaggio musicale tra generi, epoche e culture. In programma pagine celebri di Vivaldi e Verdi, accanto alle atmosfere di Astor Piazzolla, Leonard Bernstein e Vinicius de Moraes, insieme a brani originali firmati dallo stesso Molinelli.

Un concerto che mantiene l’eleganza e il rigore della musica sinfonica, aprendosi però a contaminazioni ritmiche e sonore capaci di trasformare l’ascolto in una vera festa, pensata anche per chi desidera avvicinarsi alla musica classica in modo nuovo.

Per l’occasione, la Città del Teatro promuove un’iniziativa speciale di accessibilità culturale: 100 biglietti al prezzo simbolico di 2 euro, prenotabili scrivendo a biglietteria@lacittadelteatro.it. Un’opportunità per vivere la musica sinfonica in un clima di festa, colore ed energia.

Last modified: Febbraio 6, 2026