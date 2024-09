Concerto Anima Mundi: Pascal Moraguès e giovani talenti per una serata di musica e solidarietà

Scritto da admin• 11:33 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il concerto di Anima Mundi si terrà venerdì 20 settembre alle 21 presso il Camposanto di Pisa, con la partecipazione di Pascal Moraguès, celebre clarinettista, accompagnato dalle musiciste italiane Miriam Prandi (violoncello) e Marlene Fuochi (pianoforte). Il programma include musiche di Robert Schumann, Clara Wieck e Johannes Brahms, con composizioni come i Fantasiestücke di Schumann, le Tre Romanze di Clara Schumann, e il Trio op.114 di Brahms.

Il concerto sarà anche un’occasione per sostenere progetti di solidarietà promossi dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas, in particolare il progetto “Misericordia Tua”, a favore del reinserimento di ex detenuti. L’ingresso è gratuito con biglietto, e i biglietti non ritirati saranno distribuiti alla biglietteria a partire dalle 18 il giorno del concerto.

