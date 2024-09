Lo Youth Summer Camp 2024 agli Arsenali Repubblicani dal 19 al 22 settembre

Scritto da admin• 11:02 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Notte Bianca dello Sport in calendario sabato 21 settembre, è stata altresì l’occasione per ricordare come tale Manifestazione si inserisca nell’ambito dello Youth Summer Camp 2024 che si svolgerà a Pisa, agli Arsenali Repubblicani, dal 19 al 22 settembre con 100 giovani provenienti da tutta Italia, il cui programma è stato illustrato in collegamento remoto da Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza Vicario del Consiglio Nazionale dei Giovani.

di Giovanni Manenti

Quest’ultimo, dopo aver ringraziato per l’ospitalità e dichiarato di essere molto lieto di essere ospite a Pisa, avendo l’occasione di partecipare alla Notte bianca dello Sport, ha sottolineato: “la scelta di Pisa come città per ospitare lo “Youth Summer Camp 2024” scaturisce dal lavoro di rete che il Comune di Pisa ha saputo creare con gli organismi nazionali che lavorano per le Politiche Giovanili, facendo sì che nei quattro giorni di lavori assembleari, con i 100 giovani che parteciperanno all’evento, ci sarà l’occasione di affrontare tematiche legate allo Sport e agli stili di vita sani, impostando diversi gruppi di lavoro sul benessere individuale, relazionale, spaziale e sociale, temi che si intersecano fortemente con lo sport“.

“Iniziative come quella della “Notte Bianca dello Sport”, ha concluso Francesco Marchionni, “nascono proprio con l’obiettivo di riempire la città, avendo appunto come scopo principale quello di dare spazio e visibilità alle attività sportive al fine di contrastare l’individualità e promuovere la convivialità e la socialità tra i giovani, fra cui si inserisce anche il tema legato alla mobilità sostenibile, in merito al quale vedrà i giovani partecipare anch’essi al mattino di domenica 22 settembre alle iniziative della Settimana della Mobilità”.

Un doppio impegno anche per l’Assessore Frida Scarpa, in questo caso nell’ambito della delega ricevuta per le Politiche Giovanili, che evidenzia: “per la nostra Amministrazione Comunale è un grande onore che il Consiglio Nazionale Giovani, l’Agenzia Italiana per la Gioventù e il Dipartimento per lo Sport e le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiano scelto Pisa per organizzare e svolgere questi lavori dello “Youth Summer Camp”, trattandosi di un’iniziativa che nasce dalla connessione che la nostra città ha creato a livello nazionale con questi organismi, ovvero da una rete che è nata dalla volontà di alzare la testa anche in tema di Politiche pubbliche per i giovani, partecipando al Premio “Città Italiana dei Giovani” che ci ha visti protagonisti, ragion per cui il Consiglio Nazionale Giovani ha deciso di venire a Pisa per lo svolgimento di questi lavori che partiranno giovedì 19 prossimo alle ore 18 agli Arsenali Repubblicani e termineranno al mattino di domenica 22“.

“Il programma“, aggiunge l’Assessore, “prevede essenzialmente dei Gruppi di lavoro all’interno dei quali verranno affrontati argomenti quali il dialogo dei Giovani con l’Unione Europea, si misurerà l’indice di fiducia dei Giovani e sarà altresì elaborato e definito il Piano Nazionale dei Giovani da inserire in Legge di Bilancio, oltre a parlare di Erasmus Class, di benessere, Sport, stili di vita sani e città più inclusive, così da rappresentare una grandissima opportunità per la quale invito tutti i ragazzi delle Scuole Superiori e dell’Università a partecipare, avendo pubblicizzato l’evento sul sito dell’Amministrazione Comunale con il relativo Programma coinvolgendo altresì la costituenda Consulta dei Giovani”.

“Ecco pertanto”, conclude Frida Scarpa, “che per noi rappresenterà motivo di particolare orgoglio aver potuto organizzare un’iniziativa del genere, con i 100 giovani provenienti da tutta Italia che parteciperanno anche alla “Notte Bianca dello Sport” di sabato sera alla quale sarà altresì presente come ospite la Presidente del Consiglio Nazionale Giovani Maria Cristina Pisani, mentre al venerdì pomeriggio gli stessi saranno viceversa ospitati al CPO (Centro Preparazione Olimpica) del CONI di Tirrenia, circostanza quest’ultima in merito alla quale mi sento in dovere di ringraziare sentitamente il Lenergy Beach Soccer, la Canottieri Arno e la Sezione di Hockey su prato del CUS Pisa per aver organizzato un tale momento di Sport“.

