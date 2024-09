Il Comune di Pisa celebra le Nozze di Diamante: festa per le coppie che raggiungono i 60 anni di matrimonio

Scritto da admin• 11:47 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 21 settembre alle ore 16.00, al Giardino Scotto, l’amministrazione comunale celebrerà le coppie che hanno raggiunto lo straordinario traguardo delle Nozze di Diamante, festeggiando 60 anni di matrimonio.

“Dopo aver celebrato le nozze d’oro – dichiara l’assessore alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro – sabato 21 settembre festeggeremo l’anniversario di matrimonio di tutte quelle coppie che hanno raggiunto 60 anni di vita insieme. Sarà un bellissimo momento di festa nella splendida cornice del Giardino Scotto, durante il quale omaggeremo 83 coppie che, con amore e dedizione, hanno raggiunto questo eccezionale traguardo. La nostra amministrazione intende proseguire con queste iniziative per valorizzare l’istituzione del matrimonio, il cuore pulsante della famiglia, e riconoscere il merito di uomini e donne che, pur non essendo più giovani, hanno contribuito con il loro esempio alla crescita della comunità. Siamo grati a queste coppie per aver custodito il loro matrimonio, superando insieme le difficoltà e sanando anche piccole fratture. Inoltre, le ringraziamo per aver dato alla comunità un contributo fondamentale, con la loro saggezza ed esperienza, spesso fungendo da veri ammortizzatori sociali per figli e nipoti.”

Last modified: Settembre 18, 2024