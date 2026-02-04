Anche a Cascina un corso pratico di italiano per stranieri

Written by admin• 2:44 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sono aperte le iscrizioni al “Corso pratico di italiano per stranieri”, un’iniziativa che vede protagonista la Rete Bibliolandia con il progetto “Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono”.

Il progetto prevede 40 corsi, distribuiti su 22 sedi di biblioteche e archivi presenti in 17 comuni della provincia di Pisa e tra questi c’è anche Cascina. Il corso nella Biblioteca Comunale Peppino Impastato (Viale Comaschi 67) è in programma dal 3 al 31 marzo, ogni martedì dalle 15 alle 19, e partirà con un numero minimo di iscrizioni.

Il corso è gratuito e i posti sono limitati: sarà rilasciato un attestato di partecipazione a fronte di una frequenza minima del 70% delle ore previste (20 in tutto). Per informazioni e iscrizioni: Unione Valdera, telefono 0587.299514 – 0587.299539, e-mail bsf_bibliolandia@unione.valdera.pi.it. Alla pagina https://www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/reti-per-la-cultura/corso-pratico-di-italiano-per-stranieri/4611 è presente il link che rimanda al modulo di preiscrizione.

Durante le lezioni saranno trattati i seguenti argomenti: comunicazione scritta e orale (resoconti di esperienze personali, e-mail formali, saluti e presentazioni), vita quotidiana e servizi (ordinazioni, prenotazioni, acquisti, costi, orari, indicazioni stradali), salute e emergenze (lessico di base, dialogo in farmacia, chiamate a guardia medica e pronto soccorso), lavoro (presentazione personale e professionale, competenze, condizioni e sicurezza sul posto di lavoro), interazione e competenze comunicative (espressione di opinioni, comparazioni, eventi passati, descrizione di siti internet e social network).

Febbraio 4, 2026