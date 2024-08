COBAS Pisa: “Ospedali al collasso: pazienti e personale sanitario senza aria condizionata”

Scritto da admin• 3:39 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Confederazione COBAS di Pisa.

“Stiamo affrontando un grave disservizio presso gli ospedali di Cisanello e Santa Chiara, proprio in questi giorni di caldo insopportabile. Molti reparti sono senza aria condizionata, creando notevoli difficoltà per noi pazienti e per il personale sanitario. A Cisanello, il sistema di condizionamento centralizzato non ha mai funzionato correttamente, lasciando reparti come cardiologia, medicina d’urgenza, gastroenterologia e chirurgia generale con temperature instabili. La situazione è particolarmente critica nelle sale dialisi dell’edificio 30, dove non c’è ricambio d’aria e la temperatura è difficile da regolare. Questo caldo estremo mette a rischio anche i medicinali immagazzinati” si legge nel comunicato. “La situazione al Santa Chiara non è migliore: i reparti di pediatria, medicina e ginecologia sono senza aria condizionata, e nei corridoi di radioterapia, dove i pazienti oncologici attendono la loro terapia, si soffre moltissimo. Gli infermieri hanno persino dovuto procurarsi ventilatori autonomamente. Noi medici e infermieri siamo alla disperata ricerca di soluzioni per alleviare le sofferenze dei pazienti. Il Sindacato Cobas P.I. condanna fermamente questa situazione e chiede che gli impianti di condizionamento siano ripristinati urgentemente per garantire il nostro benessere e quello del personale sanitario“, conclude la Confederazione COBAS di Pisa.

