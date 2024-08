Record di Adesioni per la “Cena in Bianco sotto le Stelle” a Montecastello

Scritto da Antonio Tognoli• 3:37 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PONTEDERA – La “Cena in bianco sotto le stelle”, in programma per sabato 10 agosto a Montecastello, ha registrato un record di adesioni con 429 partecipanti, inclusi turisti stranieri.

L’evento si svolgerà nel borgo storico, dove i tavoli saranno disposti in un grande cerchio lungo le strade principali. I partecipanti, vestiti di bianco, porteranno cibo e addobbi da casa. La serata, organizzata da diverse realtà locali con il supporto del Comune di Pontedera, includerà momenti di intrattenimento. La Polizia Locale ha emesso un’ordinanza per regolare il traffico durante l’evento.

