Pisa sotto i riflettori nazionali: il Museo a cielo aperto di arte urbana celebrato con un servizio di ‘Studio Aperto’

3:52 pm

PISA– Il più grande museo a cielo aperto d’Italia dedicato all’arte urbana è ora sotto i riflettori nazionali grazie a un servizio di oltre 4 minuti di Studio Aperto su Italia 1. Il servizio ha messo in luce il percorso di street art di Pisa, che collega il murale “Tuttomondo” di Keith Haring a nuove opere di artisti contemporanei. Le opere includono il “Galileo” di Kobra, la ballerina di Zed1 a Porta a Mare e i murales sui piloni della strada Firenze-Pisa-Livorno.

Dal 2017, Pisa ha visto la creazione di circa 4.000 metri quadrati di murales realizzati da 15 artisti, grazie all’associazione Start Attitude e al sostegno di istituzioni locali e fondazioni. Il progetto è stato completato con i murales di Etnik e Zed1 al Deposito della Polizia Idraulica e ha incluso eventi come la prima edizione del Festival della Strada, visitato da 30.000 persone.

Il percorso artistico, iniziato con il lavoro di artisti italiani di fama e ampliato con collaborazioni internazionali, ha trasformato Pisa in un punto di riferimento per l’arte urbana, con esposizioni anche in importanti istituzioni culturali come Palazzo Blu.

Last modified: Agosto 9, 2024