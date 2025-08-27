Pisa scatenato sul mercato: in arrivo Stengs e Bonfanti. Ma il sogno è Mario Rui

Written by admin• 7:37 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa Sporting Club è scatenato sul mercato: la società nerazzurra potrebbe abbracciare Calvin Stengs del Feyenoord esterno d’attacco ed è in trattativa per il giovane brasiliano Lorran Lucas Pereira De Sousa, 19 anni gioiellino del Flamengo. Due colpi ad effetto per dare alternative in più alla rosa di mister Alberto Gilardino.

di Antonio Tognoli

Ma non sono solo i due colpi dall’estero a tenere banco: è vicino anche l’arrivo del difensore Giovanni Bonfanti dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

Il Pisa sogna per il resto da qui alla fine della settimana altri due grandi colpi: il primo è Raul Albiol difensore spagnolo una volta campione del mondo e due volte campione d’Europa con la Spagna. Il 4 settembre compirà 40 anni. Lo scorso anno ha giocato nel Villareal ed è attualmente svincolato e dopo quella a Napoli, Pisa potrebbe diventare la sua seconda esperienza italiana. La Gazzetta dello Sport di oggi mercoledì 27 agosto parla di un altra importante pista riguardante l’esterno Mario Rui prospetto che interessa alla dirigenza nerazzurra che il Napoli ha svincolato lo scorso gennaio. Insomma un Pisa scatenato sul mercato. Le prossime ore saranno intense e piene di annunci.

Last modified: Agosto 27, 2025