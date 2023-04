Serie BKT. Pisa – Cagliari 0-0. Tanto spettacolo e nessun gol all’Arena

Scritto da admin• 5:16 pm• Pisa SC

PISA – Pisa e Cagliari si dividono la posta all’Arena Garibaldi senza superarsi. Nello 0-0 dello Stadio Anconetani tante occasioni non sfruttate da entrambe le squadre. Ultima quella di Sibilli grazie alla grande parata di Radunovic. E’ stata una partita nel complesso ben giocata da entrambe le squadre a cui è mancata la finalizzazione dell’azione.

di Antonio Tognoli

PRE MATCH. Mister D’Angelo deve rinunciare a Masucci, Tourè ed Esteves. Il tecnico nerazzurro però rispolvera Beruatto e Torregrossa dal primo minuto Davanti a Nicolas ci sono Caracciolo e Barba. Sugli esterni spazio a Calabresi e Beruatto. Nagy torna a corprire le spalle alla difesa. Sulla linea mediana spazio a Marin e Mastinu. In attacco Moreo e Morutan un passo indietro rispetto a Ernesto Torregrossa. Ranieri manda in campo il Cagliari con il 4-3-1-2. Davanti a Radunovic ci sono Dossena e Obert con Di Pardo e Azzi sugli esterni. Sulla linea mediana ci sono Nandez, Makoumbou e Lella. Mancosu schierato da trequartista alle spalle di Prelec e Lapadula. Sono quasi diecimila le presenze sugli spalti, con seicento supporters cagliaritani sistemati in Curva Sud. Prima del match Giuseppe Sibilli ha deposto un mazzo di fiori sotto la tribuna coperta in ricordo di Ardimanno Ciabatti scomparso due settimane fa e presidente di Radio Scalino.

IL PRIMO TEMPO. Pisa nella classica casacca nerazzurra, Cagliari in maglia bianca con inserti rossoblù. Pronti via ed il Pisa ha subito la palla del vantaggio. Morutan riconquista una gran palla a centrocampo serve Moreo che di sinistro impegna Radunovic in due tempi. Peccato, Moreo poteva fare sicuramente meglio. La risposta del Cagliari non si fa attendere e arriva con il sinistro di Prelec, deviato in corner dalla scivolata di Caracciolo. La sponda era stata di Lapadula. Poco dopo il Cagliari è ancora pericoloso con Di Pardo che calcia da fuori area, palla di poco a lato. Il Pisa risponde con il solito Moreo anticipato in corner da Dossena. Sugli sviluppi dell’angolo calciato da Mastinu colpo di testa ancora di Moreo, palla deviata da Obert che scheggia la traversa. Altra grande occasione per il Pisa. Moreo si dispera. Gran bella partita in questo primo quarto d’ora. Le due squadre non hanno sicuramente tradito le aspettative della vigilia. Il Pisa continua a macinare gioco. Morutan sbaglia il lancio in profondità per Moreo. Nicolas blocca un traversone da sinistra di Lella. Ritmi molto alti in campo. Al minuto 26 grande occasione per il Cagliari: Nandez vince un contrasto con Nagy cross teso da destra, la scivolata di Lella a centro area termina però sul fondo. Fase di stanca della partita. Il gioco si ferma per uno scontro tra Dossena e Torregrossa che rimangono a terra per qualche minuto. L’arbitro prima della ripresa del gioco richiama entrambi. Il gioco riprende con il provvidenziale salvataggio di Barba a centro area e la respinta della difesa nerazzurra su due corner rossoblù molto pericolosi. Al minuto 42 gran palla di esterno di Moreo per Mastinu, che dal limite con il sinistro manda alto sopra la traversa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo un minuto di recupero.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio ad inizio ripresa. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. Sugli spalti le due curve non smettono di cantare. Rispetto al nostro punto di osservazione il Pisa attacca da destra verso sinistra (verso la Curva Nord). Sul campo il Pisa inizia bene. Torregrossa apre a sinistra per Beruatto il quale di prima trova Mastinu, il suo tiro cross però è bloccato a terra da Radunovic con Moreo in agguato pronto alla scivolata. La risposta del Cagliari è in una punizione conquistata da Makoumbou. Lapadula poco dopo si fa respingere il sinistro a due passi dalla porta, ma La Penna aveva già fischiato l’offside. Nagy commette un fallo tattico ed è il primo ammonito del match. Al minuto 59′ Mastinu ci prova la sua palla è deviata in angolo. Il corner però non ha esito. Nel frattempo all’alba del quarto d’ora, D’Angelo richiama Torregrossa e Mastinu e inserisce Gliozzi e Zuelli. Terzo cambio nel Pisa al minuto 65: dentro Sibilli e fuori Morutan. Primo cambio anche nel Cagliari di Ranieri: dentro Kourfalidis e fuori Lella. Al minuto 69 su sponda di Moreo la palla perviene a Sibilli, che però chiude troppo il suo destro con la palla che termina all’esterno della rete. Il Cagliari si rende pericoloso con un destro al volo di Lapadula su pregevole traversone da destra di Mancosu. Non c’è un attimo di tregua. Il Pisa dalla parte opposta conquista un corner. Il colpo di testa di Calabresi su cross di Zuelli però termina alto. Sibilli al 72′ perde una brutta palla sulla trequarti, ma la squadra di Ranieri non ne approfitta, anche per la buona guardia di Barba che respinge la conclusione di Nandez servito da Lapadula in versione questa volta di trequartista. D’Angelo a dieci minuti dalla fine richiama anche Moreo e si gioca la carta Matteo Tramoni. In difesa staffetta Calabresi-Hermannsson. Le due squadre provano a vincere fino all’ultimo. Gliozzi e Tramoni M. non riescono a chiudere un bel contropiede viziato da un fallo su Zuelli, però non rilevato dal direttore di gara. Dalla parte opposta corner per il Cagliari sponda di Dossena per Azzi che coglie in pieno il montante. Poco dopo Caracciolo ammonito ferma Lapadula. La punzione di Mancosu termina alta sopra la traversa. Sono tre i minuti di recupero concessi da La Penna. C’è ancora tempo per una rovesciata di Lapadula, bloccata a terra da Nicolas. L’ultimissima palla gol è del Pisa con Sibilli che raccoglie il cross da destra di Zuelli, ma Radunovic a mano aperta toglie la palla dall’angolino. Finisce qui.

PISA – CAGLIARI 0-0

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi (80′ Hermannsson), Caracciolo, Barba, Beruatto; Nagy, Marin, Mastinu (60′ Zuelli); Morutan (65′ Sibilli); Moreo (79′ Tramoni M.), Torregrossa (60′ Gliozzi). A disp. Guadagno, Livieri, Sussi, Gargiulo, Trdan, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella (67′ Kourfalidis); Mancosu; Prelec (80′ Luvumbo), Lapadula. A disp. Aresti, Ciocci, Goldaniga, Rog, Viola, Deiola, Altare, Millico, Falco, Barreca. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: La Penna di Roma 1 (Ass. Prenna – Barone). Quarto Ufficiale: Tremolada. VAR: Pezzuto. AVAR: Scarpa.

NOTE: giornata ventilata ma di sole, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Nagy (P), Caracciolo (P). Angoli 5-7. Spettatori 9.767. Rec pt 1′; st 3′.

Last modified: Aprile 10, 2023