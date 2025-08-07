Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: presentata la mozione

Written by admin• 8:59 am• Pisa, Attualità, Cultura, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Enrico Bruni, Consigliere comunale (PD).

È stata presentata oggi in Consiglio Comunale una mozione – a prima firma del consigliere Enrico Bruni (Partito Democratico) e sottoscritta da tutte le forze della coalizione di centro-sinistra – per proporre il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Pisa a Francesca Albanese, avvocata e giurista di rilievo internazionale, attualmente Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati.

«Francesca Albanese ha un legame profondo con Pisa» – dichiara Bruni – «dove si è laureata in Giurisprudenza nel 2001 e ha mosso i primi passi della sua carriera accademica e professionale. È qui che si è formata, ed è da qui che ha iniziato il percorso che l’ha portata a essere oggi una delle più importanti voci internazionali nella difesa dei diritti umani. Pisa non è solo la città dove ha studiato: è il luogo che ha contribuito a formare la sua visione della giustizia globale, ispirandole un impegno civile che mette il diritto al servizio della dignità dei popoli».

Bruni prosegue: «Conferirle la cittadinanza onoraria significa riconoscere il valore di una ex studentessa che oggi, con il suo lavoro, dà lustro alla città di Pisa e al suo Ateneo. Un gesto che si inserisce nel solco dei valori universali – pace, diritti, giustizia – che sono parte integrante della nostra tradizione civica e accademica, come sottolineato anche in questi giorni dal Rettore Zucchi».

La mozione è anche un atto di solidarietà istituzionale, in risposta alle recenti pressioni esercitate dal governo degli Stati Uniti nei confronti della dott.ssa Albanese, colpita da sanzioni personali per il suo operato indipendente in ambito ONU. «Un attacco senza precedenti» – spiegano i firmatari – «motivato dalla sua azione volta a chiedere il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani in Palestina, definita dalle autorità statunitensi come uno “sforzo vergognoso”».

Il capogruppo PD Matteo Trapani aggiunge: «Come gruppo consiliare abbiamo sempre sostenuto con forza iniziative concrete a favore della pace e della giustizia, anche in coerenza con gli atti già adottati dalla Regione Toscana. Questa mozione, in particolare alla luce delle recenti prese di posizione dell’Università di Pisa, non è solo un atto simbolico, ma un messaggio chiaro: fermare il massacro in corso in Palestina è urgente, e la nostra città vuole esprimere una posizione netta e condivisa».

Con questa proposta – che si affianca alla mozione già presentata a inizio luglio dal gruppo consiliare Diritti in Comune – il Consiglio Comunale intende avviare un percorso formale, in collaborazione con il Sindaco, la Giunta e le commissioni competenti, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Un riconoscimento che vuole essere, al contempo, un gesto di gratitudine, un segno di sostegno e una riaffermazione dell’identità di Pisa come città dei diritti.

Conclude Bruni: «Esprimere vicinanza a Francesca Albanese significa oggi difendere l’autonomia delle istituzioni internazionali, il valore della ricerca e della verità, e il principio costituzionale della pace. E per Pisa è l’occasione di riconoscere con orgoglio una delle sue ex studentesse che ha scelto di essere, con coraggio e competenza, dalla parte dei diritti umani».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 7, 2025