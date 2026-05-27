CISL Pisa: partecipazione, contrattazione e inclusione al centro del Consiglio Generale

Written by Redazione• 1:28 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolto lunedì 25 maggio, presso la Hall dei Cappuccini di Pisa, il Consiglio Generale di CISL Pisa, importante momento di confronto, partecipazione e condivisione sui temi del lavoro, del sociale e dello sviluppo del territorio.

Ai lavori hanno preso parte il Segretario CISL Toscana Alessandro Beccastrini e il Segretario Nazionale CISL Sauro Rossi, che hanno contribuito al dibattito con riflessioni e approfondimenti sulle principali sfide che il sindacato è chiamato ad affrontare a livello territoriale e nazionale.

Presenti anche la Direttrice INPS Pisa Lucia Terrosi, il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini e Alessandra Testi, che ha portato una significativa testimonianza sui temi dell’inclusione e del valore sociale.

Numerosi gli interventi delle categorie e delle federazioni territoriali, in un confronto ricco di contributi, idee e proposte, con particolare attenzione ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie del territorio pisano.

A concludere il Consiglio Generale è stato il Segretario Nazionale CISL Sauro Rossi, che ha richiamato i valori fondanti dell’azione sindacale della CISL: prossimità, equità, inclusione e contrattazione.

“Partecipazione, contrattazione, prossimità, sociale. Queste sono le azioni che quotidianamente mettiamo in campo con trasparenza e chiarezza. Noi continueremo come CISL Pisa a portare avanti l’attività con pragmatismo, concretezza e andando sempre nel merito. Il nostro territorio può e deve essere ancora domani e speranza”, ha dichiarato la Segretaria Generale CISL Pisa Giorgia Bumma.

Il Consiglio Generale ha confermato la volontà di CISL Pisa di continuare a essere punto di riferimento per il territorio, promuovendo dialogo sociale, partecipazione e tutela delle persone attraverso un’azione concreta e vicina ai bisogni della comunità.

Last modified: Maggio 27, 2026