“Bellezza e memoria come cura”: incontro all’Archivio di Stato di Pisa tra arte, medicina e benessere

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PISA – Arte, memoria e salute si incontrano all’Archivio di Stato di Pisa. Giovedì 28 maggio alle ore 18, nella sede di Lungarno Mediceo, è in programma l’incontro culturale “Bellezza e memoria come cura”, promosso dall’Archivio di Stato insieme alla Casa di Cura San Rossore. L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico.

L’evento nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo cultura e benessere, mostrando come arte, storia e medicina possano intrecciarsi e diventare strumenti di cura, conoscenza e crescita personale.

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Tra i temi al centro dell’incontro anche il rapporto tra diagnostica medica e opere d’arte, come nel caso della TAC eseguita sulla “Madonna del Cardellino” di Raffaello in occasione del restauro del 2000, ma anche le più recenti esperienze di “arte su prescrizione”, dove la fruizione culturale viene considerata un supporto per il benessere psicologico.

Il programma prevede l’esposizione straordinaria di alcuni documenti storici conservati dall’Archivio di Stato di Pisa, tra cui la firma autografa di Galileo Galilei in un documento del 1623, alberi genealogici su seta del Settecento e materiali legati a Giorgio Vasari, comprese bozze per arredi della chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri.

Ad aprire la conferenza sarà la direttrice dell’Archivio di Stato, Jaleh Bahrabadi, che affronterà il tema della conservazione della memoria e della tutela del patrimonio documentario.

Seguiranno gli interventi del direttore sanitario della Casa di Cura San Rossore Giovanni Gravina, con una relazione dedicata al rapporto tra emozioni e salute, della psicologa Ramona Biasci sul legame tra arte, cervello ed emozioni, e dell’onco-immunologo Pier Francesco Ferrucci, che parlerà del valore della relazione e del racconto in medicina.

Ferrucci ripercorrerà inoltre uno degli episodi più celebri della cronaca culturale italiana: il ritrovamento delle false teste di Modigliani nei fossi di Livorno nel 1984, vicenda di cui fu protagonista da studente universitario.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato anche l’ultimo numero della rivista divulgativa “In Forma”, distribuita gratuitamente ai partecipanti.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Rosi Fontana.

Last modified: Maggio 27, 2026