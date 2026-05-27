Pontedera Calciando Insieme ricevuto in Comune dopo il titolo regionale

Written by Redazione• 1:29 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Il Pontedera Calciando Insieme, protagonista nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Pontedera dopo la conquista del titolo di campione regionale e il sesto posto ottenuto a livello nazionale.

All’incontro hanno partecipato giocatori, staff tecnico e dirigenti della squadra. A consegnare una targa celebrativa sono stati l’assessore allo sport Mattia Belli e il presidente del Consiglio comunale Marco Salvadori, che hanno voluto rendere omaggio ai risultati raggiunti dal gruppo.

«Celebriamo un percorso costruito in questi anni – ha dichiarato l’assessore Belli rivolgendosi ai ragazzi – siete un orgoglio per la città. Questo riconoscimento premia un lavoro fatto di impegno, collaborazione e crescita continua, sia sul piano sportivo che umano».

Nel corso dell’incontro sono stati ricordati i valori che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita nel 2017: spirito di squadra, inclusione, rispetto reciproco e condivisione. Un’esperienza sportiva e sociale che negli anni è diventata un punto di riferimento importante per il territorio.

Last modified: Maggio 27, 2026