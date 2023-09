Cinque giocatori nerazzurri impegnati in campo internazionale durante la sosta

Scritto da admin• 3:31 pm• Pisa SC

PISA – I campionati si fermano per la prima finestra internazionale dedicata agli impegni delle Nazionali.

Saranno cinque i calciatori nerazzurri impegnati in questi giorni perchè convocati dalle rispettive nazionali: Adam Nagy (Ungheria), Marius Marin (Romania), Hjortur Hermannsson (Islanda), Jan Mlakar (Slovenia) e Miha Trdan (Slovenia Under 19).

In ballo ci sono le qualificazioni al prossimo campionato europeo con due gare per molti quasi decisive, con la sola Ungheria che disputerà un solo match ufficiale chiudendo poi con una amichevole sul terreno di casa contro la Repubblica Ceca. Proprio gli ungheresi (Girone G) si giocheranno la prima posizione nel girone contro la Serbia, mentre la Slovenia (Girone H) avrà l’occasione di sfruttare il doppio turno per avvicinarsi alle prime due posizioni, così come la Romania (Girone I) può far tesoro del doppio turno casalingo; situazione più difficile, infine, per l’Islanda (Girone J) che si trova attardata nella classifica del proprio raggruppamento. Impegno ‘casalingo’ invece per Miha Trdan che con la sua Nazionale Under 19 disputerà la Slovenia Nations Cup

Questo il programma completo:

Mercoledì 6 settembre

Slovenia U19-Arabia Saudita U19 (Brežice, ore 17.00)

Giovedì 7 settembre

Slovenia-Irlanda del Nord (Lubiana, ore 20.45)

Serbia-Ungheria (Belgrado, ore 20.45)

Venerdì 8 settembre

Lussemburgo-Islanda (Lussemburgo, ore 20.45)

Sabato 9 settembre

Romania-Israele (Bucarest, ore 20.45)

Slovenia U19-Messico U19 (Lubiana, ore 17.00)

Domenica 10 settembre

San Marino-Slovenia (Serravalle, ore 20.45)

Ungheria-Repubblica Ceca (Budapest, ore 20.45)

Lunedì 11 settembre

Islanda-Bosnia (Reykjavik, ore 20.45)

Martedì 12 settembre

Romania-Kosovo (Bucarest, ore 20.45)

Slovenia U19-Islanda U19 (Brežice, ore 11.00)

