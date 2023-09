L’infermeria nerazzurra: Tramoni, Gliozzi e Piccinini ai box

Scritto da admin• 7:34 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club informa che il calciatore Matteo Tramoni è stato sottoposto in data odierna ad un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Dottor Guardoli, è perfettamente riuscito: prognosi di 6 mesi.

Nei giorni scorsi, invece, il calciatore Ettore Gliozzi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere un problema alla cartilagine del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professore Christian Fink, prevede una prognosi di almeno sei settimane al termine delle quali sarà valutato, per il calciatore, un graduale rientro in gruppo.

Infine si evidenzia il trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra riportato da Gabriele Piccinini durante il match Modena-Pisa di sabato scorso; il calciatore, che sta già seguendo uno specifico programma riabilitativo, sarà valutato nel corso della settimana

