Grande successo per il Torneo di Beach Volley Misto al Bagno Calypso

Scritto da admin• 3:14 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

TIRRENIA – Sabato 2 e Domenica 3 Settembre si e’ svolto presso Bagno Calypso 3×3 misto a Tirrenia in viale del Tirreno 10 Torneo di beach volley misto (2 uomini+1 donna). Al torneo hanno partecipato dieci squadre che si sono affrontate in un girone all’italiana in maniera tale che tutte si sono affrontate con partite avvincenti nei due campi messi a disposizione della Famiglia Bianchi titolari dello stabilimento balneare.



Molti gli sponsor del torneo in primis lo stesso stabilimento balneare, Ristorante Bagno Calypso, Molten sponsor ufficiale del torneo che ha regalato le magliette e un pallone ufficiale Molten ad ogni ragazza del torneo, mentre per le tre prime squadre qualificate erano previsti molti altri gadget.

Organizzatori del torneo Michele Ammannati e Luca Scalambra che hanno creato una squadra perfetta per replicare questo bellissimo torneo per la prossima stagione

Terza classificata Marco Romagnoli, Lorenzo Carugini, Elena Sodini, Seconda classificata Andrea Passera, Alessio Chiarugi, Sara Barsacchi. Prima Classificata la squadra “Generale Maggiore Parra” composta da Elia Marcucci, Valentina Parra e

Matteo Cerretini che si sono aggiudicati il titolo con due partite molto avvincenti e giocate ad alto livello. Un ringraziamento alla famiglia Bianchi e al titolare Carlo Bianchi colonna portante del Bagno che ha permesso queste due bellissime giornate di sport presso lo Stabilimento Balneare Calypso.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 4, 2023