Christian Volpi premiato a Palazzo Gambacorti: un orgoglio per la città di Pisa

PISA – Nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, il Comune di Pisa ha celebrato Christian Volpi, atleta paralimpico di straordinario talento, premiato dal presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi. Un riconoscimento che valorizza i brillanti risultati raggiunti nel 2025: terzo posto in Coppa del Mondo, secondo agli Europei e secondo ai Mondiali disputati a Milano lo scorso agosto.

Alla cerimonia erano presenti, oltre ad Antonio Rossi – tre volte oro olimpico e tre volte campione mondiale – il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa, la consigliera federale responsabile della paracanoa Adriana Gnocchi e Gabriele Moretti, responsabile dei centri federali. Accanto a Christian Volpi anche il padre Roberto e i fratelli-allenatori Davide e Matteo.

«Quella di oggi è un’occasione importante per ribadire il nostro impegno nella valorizzazione dello sport e, in particolare, delle discipline remiere e della canoa, che rappresentano una parte identitaria del nostro territorio» ha dichiarato il Sindaco Conti, ricordando il lavoro di promozione del Canale dei Navicelli come polo sportivo d’eccellenza. «Christian è un esempio autentico di forza e tenacia. Continueremo a investire nelle infrastrutture sportive per sostenere un sistema all’altezza delle potenzialità della nostra città».

L’assessore Frida Scarpa ha sottolineato il valore umano dell’atleta: «Christian rappresenta un modello per tutti. Dopo l’incidente ha scelto di reagire, di essere felice, di continuare a fare sport e di raggiungere risultati straordinari. Il suo percorso incarna resilienza, amore, coraggio. La comunità gli è profondamente grata».

Parole di grande apprezzamento anche dal presidente FICK Antonio Rossi: «È fondamentale sapere che dietro a un atleta c’è una città intera. Con Pisa stiamo costruendo un percorso importante: vogliamo che il Canale dei Navicelli diventi un centro di preparazione di riferimento anche per la paracanoa. Christian ha ottenuto risultati straordinari e merita tutto il nostro sostegno».

Volpi, visibilmente emozionato, ha ringraziato istituzioni e federazione: «Questo è stato un anno ricco di soddisfazioni, soprattutto i Mondiali di Milano, che porterò sempre con me. Il Canale dei Navicelli è la mia seconda casa: lì macino chilometri ogni giorno per inseguire i miei obiettivi. Vedere che il futuro si sta concretizzando mi dà forza e motivazione».

Il profilo dell’atleta. Nato a Livorno il 4 novembre 1998, Volpi pratica la canoa dall’età di dieci anni. La sua vita sportiva ha avuto una svolta nel 2021, quando un incidente gli ha causato un’amputazione bilaterale transfemorale. Nonostante ciò, ha intrapreso un percorso di rinascita che lo ha portato fino alla finale paralimpica di Parigi 2024. Ora punta con determinazione a Los Angeles 2028, con l’obiettivo della medaglia d’oro.

Nel suo palmarès figurano titoli italiani, podi in Coppa del Mondo ed eccellenti piazzamenti europei e mondiali, che lo collocano stabilmente tra i migliori atleti paralimpici a livello internazionale. Oggi si allena a Pisa, sul Canale dei Navicelli.

