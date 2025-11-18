Written by Novembre 18, 2025 1:18 pm San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Crescono gli avvistamenti di lupi nel Comune di San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Negli ultimi mesi nel Comune di San Giuliano Terme ci sono stati alcuni avvistamenti di lupi in prossimità dei centri abitati. L’episodio più significativo è stato segnalato alcune settimane fa da residenti di Metato, in località Albavola: un branco composto da nove esemplari è stato avvistato nei pressi del centro di raccolta di via Giordano Bruno.

“Non si tratta di un caso isolato – dichiara il Sindaco Matteo Cecchelli – e la situazione merita la massima attenzione. Abbiamo provveduto a segnalare formalmente ogni singolo avvistamento alla Regione Toscana e alla Polizia Provinciale, chiedendo un intervento coordinato e urgente. A oggi, tuttavia, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta dalle autorità competenti, e questo ritardo rischia di aggravare ulteriormente una situazione già delicata e di creare crescente preoccupazione nella popolazione”.

A confermare la criticità dello scenario c’è anche il recente episodio avvenuto dopocena che ha visto un cittadino trovarsi faccia a faccia con un lupo, fortunatamente senza conseguenze. Episodi come questo dimostrano che la presenza dei lupi non è più circoscritta alle zone periferiche o boschive, ma si avvicina sempre più ai luoghi vissuti quotidianamente in cerca di cibo.

“È indispensabile trovare soluzioni equilibrate – prosegue Cecchelli – che garantiscano la tutela di una specie protetta come il lupo, ma allo stesso tempo assicurino la protezione degli animali domestici, dell’attività agricola e della serenità delle persone che vivono nelle nostre comunità. Non possiamo permettere che la convivenza diventi un problema di sicurezza o un danno economico per chi lavora sul territorio”.

Il Sindaco specifica inoltre che i Comuni non hanno competenza diretta in materia di contenimento della specie, né possono disporre misure autonome di gestione faunistica: “Per questo – aggiunge – continuiamo a sollecitare le istituzioni che hanno la responsabilità e gli strumenti per intervenire in modo efficace”.

Il Comune continuerà a monitorare la situazione e a chiedere con determinazione che vengano attivati strumenti adeguati, dalla prevenzione agli eventuali interventi di gestione, nell’ottica di una convivenza responsabile e sostenibile.

“La priorità è la sicurezza dei cittadini – conclude il Sindaco – e per questo chiediamo risposte rapide, concrete e non più rinviabili”.

