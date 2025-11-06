Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Perignano per lavori del Progetto Polis

PERIGNANO – Poste Italiane informa che l’ufficio postale di Perignano resterà chiuso dal 7 novembre al 22 dicembre 2025 per consentire i lavori di adeguamento e trasformazione degli spazi in vista dell’introduzione di nuovi servizi.
La sede rientra nel Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, che mira a portare i principali servizi online della Pubblica Amministrazione all’interno degli uffici postali dei Comuni con meno di 15.000 abitanti.
Grazie alla creazione degli “Sportelli Unici” di prossimità, i cittadini potranno accedere in modo semplice, veloce e digitale — anche 24 ore su 24 — a numerosi servizi, tra cui:
- rilascio di documenti d’identità e certificati anagrafici;
- certificati giudiziari e previdenziali;
- servizi regionali e richieste come l’esonero dal Canone RAI.
Il progetto prevede inoltre l’installazione, nei pressi dell’ufficio, di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, a beneficio della collettività.
Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Ponsacco (via Trieste 33), aperto:
- dal lunedì al venerdì: 8:20 – 19:05
- sabato: 8:20 – 12:35
Presso l’ufficio di Ponsacco sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e svolgere le operazioni non eseguibili in circolarità, ossia legate all’ufficio di radicamento del rapporto (conto, libretto, ecc.).
La riapertura dell’ufficio postale di Perignano è prevista per il 23 dicembre 2025 alle ore 10:30, salvo eventuali imprevisti di cui Poste Italiane darà tempestiva comunicazione.Last modified: Novembre 6, 2025