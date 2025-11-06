Un nuovo spazio per le famiglie pisane: Toys Center – Prénatal sbarca a Pisa con un nuovo punto vendita

Written by admin• 2:33 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Sbarca a Pisa una nuova realtà di riferimento nel settore dell’infanzia e dei giocattoli. E’ stato inaugurato a Pisa, in via Gargalone n. 2, il nuovo punto vendita unito Toys Center – Prénatal, un polo commerciale dedicato alle famiglie grazie all’importante investimento del Gruppo Andreini.

Al taglio del nastro erano presenti ilPresidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi, l’Assessore al Commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, e la Responsabile Marketing e Comunicazione di Confcommercio Provincia di Pisa, Elettra Zazzeri.

“La nostra storia nasce tre generazioni fa, a Pistoia, nel settore della pelletteria. Negli anni ci siamo evoluti, fino ad arrivare al gruppo PRG con le insegne Toys Center e Prénatal” – spiega l’Amministratore Delegato del Gruppo Andreini,Alessandro Andreini. – “Oggi Pisa rappresenta la nostra decima apertura in Toscana, una struttura combinata di 1.200 metri quadrati, che unisce giocattoli e abbigliamento per bambini in un unico spazio”.

“Abbiamo ritenuto opportuno aprire qui perché Pisa meritava un investimento importante. Questa struttura servirà un’ampia area che comprende tutta la costa e l’entroterra fino a Empoli. È un punto vendita che vuole essere all’altezza della città e delle famiglie che la vivono”.

“Un’altra grande apertura di un marchio di assoluto rilievo – commenta il Presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi– “La famiglia Andreini ha avuto la grande intuizione di accompagnare le famiglie in tutte le fasi della crescita dei bambini, dalle liste di nascita con il marchio Prénatal fino all’adolescenza con Toys Center. Un’iniziativa che contribuisce alla vitalità del commercio pisano e alla riqualificazione di un’area strategica per la città. Il nostro ruolo come Confcommercio è proprio quello di supportare questi percorsi imprenditoriali e rendere sempre più attrattive le nostre città”.

Entusiasmo nelle parole dell’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “Questa nuova apertura rappresenta molto più di un punto vendita: è un progetto di aggregazione e di socialità che mette al centro le famiglie. Pisa continua a dimostrarsi una città attrattiva per chi vuole investire, grazie a un tessuto economico vivace e a una comunità che sa accogliere e valorizzare nuove opportunità. Iniziative come questa contribuiscono a rendere Pisa sempre più una città viva, inclusiva e capace di creare legami tra persone, commercio e territorio”.

Sotto lo stesso tetto, dunque, due insegne leadernel mondo del retail: da un lato, Prénatal, punto di riferimento per il meglio della puericultura e dell’abbigliamento per mamme e bambini; dall’altro, Toys Center, con un’offerta di giochi pensata per nutrire l’immaginazione e il divertimento di piccoli e grandi. Il nuovo negozio Prénatal e Toys Center è stato progettato con un forte impegno verso la sostenibilità, impiegando tecnologie e materiali eco-compatibili come sistemi di illuminazione a LED e legno certificato secondo rigorosi standard ambientali e sociali, tra cui le certificazioni FSC e PEFC.

Prénatal: un punto di riferimento per bambini e famiglie

Disposto su una superficie complessiva di 350 metri quadrati,il nuovo store Prénatal, che si sposta dalla sua precedente location per apire le sue porte al fianco di Toys Center, offre una selezione curata di articoli di puericultura dei migliori marchi, prodotti indispensabili per la cura del bambino e una vasta proposta di capi d’abbigliamento confortevoli, innovativi e di tendenza, pensati per vestire bambine e bambini tra gli 0 e i 10 anni e per accompagnare mamme e neomamme in tutte le fasi della gravidanza, della nascita e della crescita.

Oltre ai prodotti, il negozio propone una serie di servizi pensati per rendere l’esperienza di acquisto ancora più semplice e personalizzata: dalla nursery, per offrire uno spazio riservato a mamme e bambini, all’Info Point per ricevere sempre supporto e consulenza, fino ai servizi liste nascita, click & collect e personal shopper.

“Con la riapertura del nostro negozio Prénatal in una nuova location a Pisa, al fianco di Toys Center, abbiamo voluto confermare il nostro impegno nel supportare le famiglie, trasferendoci in un luogo ancora più comodo e a portata di mano. Qui, mamme, papà e tutti coloro che accompagnano la crescita dei piccoli possono trovare non solo articoli di qualità, ma anche soluzioni per rendere la vita quotidiana più semplice e piacevole. Essere vicini a Toys Center ci permette di ampliare la nostra proposta e offrire un’esperienza di acquisto completa, dove divertimento, abbigliamento e prodotti per la cura si incontrano sotto un unico tetto. Il nostro obiettivo è essere un riferimento sicuro e accogliente, capace di unire praticità e convenienza con innovazione e attenzione alla sostenibilità, valori che ci guidano da sempre.” dichiara Marco Crippa, Direttore Commerciale Prénatal.

Per festeggiare l’apertura, dal 6 al 17 novembre i clienti proprietari di una fidelity card Prénatal potranno usufruire di uno sconto del 50% sull’abbigliamento e del SENZA IVA (-22%) sugli articoli di prima infanzia.

Toys Center: un mondo di giochi per tutte le età

Insieme a Prénatal, il nuovo punto vendita Toys Center di Pisa si sviluppa su una superficie di 700 metri quadrati e rappresenta un vero punto di riferimento per chi ama il gioco in tutte le sue forme e sfaccettature.

Con migliaia di referenze accuratamente selezionate, il negozio offre un mondo di divertimento pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, ma anche adulti: dai giocattoli educativi ai set di costruzioni, dai giochi di ruolo alle novità collezionabili, passando per due corner speciali dedicati ai mondi Giunti e Legami.

In aggiunta ai prodotti, Toys Center offre anche una serie di servizi che rendono più veloce e confortevole l’esperienza d’acquisto: il self point fidelity card, per sottoscrivere le fidelity card e accedere a vantaggi esclusivi, il Click & collect, per ritirare in negozio, in pochi giorni, gli articoli ordinati online e non subito disponibili nel punto vendita più vicino, e il servizio Scaffale infinito, che consente di ricevere a casa, senza costi aggiuntivi, i prodotti non disponibili in store.

“Siamo davvero entusiasti di aprire in una città viva e accogliente come Pisa il nostro ottavo store Toys Center in Toscana, rafforzando così la nostra presenza in una regione per noi strategica. Con questo punto vendita vogliamo offrire uno spazio accogliente e stimolante, dove bambini, ragazzi e adulti possano scoprire il valore del gioco inteso come linguaggio universale che unisce le generazioni. Qui proponiamo giocattoli capaci di emozionare e durare nel tempo ed esperienze di divertimento grazie alle quali immaginazione, sorpresa e creatività diventano strumenti per crescere insieme, sempre all’insegna della qualità e dell’innovazione.” dichiara Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.

Per festeggiare l’apertura, dal 6 al 17 novembre i clienti in possesso di fidelity card Toys Center potranno usufruire di uno sconto del NO IVA (-22%) su tutti i giocattoli.

Last modified: Novembre 6, 2025