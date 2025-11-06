Rinnovata la convenzione tra Comune di Pontedera e Notai per la consulenza gratuita ai cittadini

Written by admin• 4:31 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Rinnovata la convenzione tra il Consiglio Notarile Distrettuale di Pisa e l’Amministrazione Comunale di Pontedera per il servizio di consulenza notarile gratuita rivolto ai cittadini. L’iniziativa, attiva ormai da diversi anni, ha registrato nel solo 2024 oltre 30 richieste di assistenza.

I cittadini interessati possono prenotare un appuntamento scrivendo a consigliopisa@notariato.it o telefonando al 050 42244. Gli incontri si tengono ogni secondo giovedì del mese, dalle 12 alle 14, presso il Comune di Pontedera. Le consulenze riguardano vari ambiti, tra cui successioni, compravendite e altri atti notarili.

«Abbiamo avuto un riscontro molto positivo e siamo soddisfatti di proseguire con questa iniziativa, già attiva anche in altri Comuni», ha dichiarato Roberto Romoli, neopresidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Pisa, affiancato dalla tesoriera Sabrina Casarosa. «Ci teniamo a sottolineare due aspetti fondamentali: da un lato, il ruolo del notariato come servizio alla collettività, in collaborazione con le istituzioni locali; dall’altro, l’importanza di una consulenza qualificata, che spesso si rivela decisiva per i cittadini».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Alessandro Puccinelli, che ha ringraziato il Consiglio Notarile per la rinnovata collaborazione: «Un servizio aperto alla cittadinanza, utile e concreto, che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio».

