Chiusura della Piscina di Fontecorrenti, critiche dalla Lista “Coalizione Volterra Civica”: ‘incertezze sul futuro del complesso’

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Coalizione Volterra Civica.

“Molti cittadini si sono lamentati della chiusura del complesso di Fontecorrenti, e la Coalizione Civica ha ricordato al sindaco Santi la necessità di interventi tempestivi sulla piscina comunale, soprattutto con la scadenza del contratto di gestione. L’amministrazione comunale ha annunciato un piano per riaprirla, puntando su fondi europei per l’efficientamento energetico, ma i lavori, se approvati, potrebbero protrarsi fino al 2026. Questo potrebbe penalizzare gravemente il tessuto sociale legato al complesso. La Coalizione ha presentato un’interrogazione urgente il 2 settembre, evidenziando i rischi di un piano che si basa quasi interamente sui fondi Por-Fesr, senza un piano di riserva in caso di mancato finanziamento. Il progetto prevede la realizzazione di impianti per l’autoconsumo energetico, che renderebbero la struttura un edificio a consumo energetico quasi zero. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2025, con una durata di circa 240 giorni, ma alcuni interventi potrebbero consentire una riapertura parziale già nel corso del prossimo anno. La Coalizione critica l’amministrazione per la mancata pianificazione preventiva e la trasparenza sulla chiusura della piscina, suggerendo che si è agito solo per motivi elettorali. Intanto, è stato pubblicato un avviso esplorativo per la gestione temporanea della palestra del complesso, ma la Coalizione lo vede più come un atto formale che una vera intenzione di mantenere il servizio attivo.“, conclude il comunicato.

