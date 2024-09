Al via il percorso formativo per le scuole primarie di Pisa: valorizzazione del patrimonio culturale e sensibilizzazione al patrimonio UNESCO

Scritto da admin• 6:29 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – È stato avviato un percorso formativo per insegnanti, studenti e studentesse delle scuole primarie di Pisa, mirato a valorizzare il patrimonio culturale della città e promuoverne la conoscenza per una fruizione più consapevole.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 12 settembre in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, con la partecipazione degli assessori al turismo Paolo Pesciatini e alla scuola e servizi educativi Riccardo Buscemi.

Il progetto, promosso dall’assessorato al turismo, mira a sensibilizzare i giovani sul Patrimonio UNESCO di Pisa, in particolare sul sito di Piazza del Duomo, attraverso laboratori in classe, uscite didattiche e percorsi di approfondimento per docenti.

Destinato ad alunni tra gli 8 e i 10 anni, il programma punta a formare insegnanti e studenti come ambasciatori della bellezza dei monumenti pisani. L’iniziativa ha visto un’ampia partecipazione da parte delle insegnanti, confermando l’interesse e il valore del progetto.

