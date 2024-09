Autolinee Toscane: nuove fermate per il Liceo Artistico “Franco Russoli” a Cascina

Scritto da admin• 5:50 pm• Attualità, Cascina

CASCINA – Autolinee Toscane comunica che, a partire da lunedì 16 settembre 2024, saranno istituite due nuove fermate sulla SS67 “Toscoromagnola” in corrispondenza del Teatro Politeama, nella frazione Marciana del comune di Cascina, in seguito al trasferimento di alcune classi del Liceo Artistico Statale “Franco Russoli” presso questa sede.

Queste nuove fermate faciliteranno l’accesso al servizio per gli studenti, in particolare con la linea 190 per il collegamento con Pisa e la combinazione delle linee 190-180 per il collegamento con Cascina e Pontedera.

Di seguito, la mappa della nuova coppia di fermate.

