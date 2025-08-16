Cesena – Pisa: out Meister e Lusuardi. Ecco i convocati per la gara di Coppa Italia

Written by Antonio Tognoli• 7:08 pm• Nuova Categoria

PISA – Allenamento di rifinitura sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club atteso domenica 17 agosto Stadio “Orogel-Manuzzi” (ore 20.45, Canale 20 Mediaset) dalla sfida con il Cesena valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia FrecciaRossa.

Una sfida in gara unica che, come da regolamento, si concluderà ai calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari e che proietterà al turno successivo dove ad attendere la ‘promossa’ ci sarà la vincente della sfida tra Torino e Modena.

I nerazzurri hanno completato nella mattinata di sabato 16 agosto la preparazione e sono pronti per il debutto in una competizione ufficiale.

Questo l’elenco dei calciatori scelti dallo staff tecnico guidato da Alberto Gilardino che in serata hanno raggiunto il ritiro pre-gara in Romagna; al fianco di ogni nominativo il numero prescelto per la stagione agonistica 2025-2026. Tra i convocati ci sono per la prima volta in questa stagione Cuadrado e Nzola. Indisponibili per la sfida contro i bianconeri Lusuardi, Meister, Denoon e Vural. Non sarà del match lo squalificato Maucci.

# 1 – Adrian SEMPER

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 6 – Marius MARIN

# 7 – Mehdi LERIS

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 10 – Matteo TRAMONI

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO

# 15 – Idrissa TOURE’

# 16 – Louis Thomas BUFFON

# 18 – Mbala NZOLA

# 20 – Michel AEBISCHER

# 22 – Simone SCUFFET

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 36 – Gabriele PICCININI

# 43 – Matías CASAROSA

# 45 – Alexander LIND

# 76 – Jeremy MBAMBI

# 77 – Mert DURMUSH

