Bruni (PD): “Cittadinanza onoraria ad Albanese: la nostra risposta agli insulti”

Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale PD, Pisa.

“Negli ultimi giorni il nostro post su Instagram, con cui annunciavamo la volontà di proporre la cittadinanza onoraria di Pisa a Francesca Albanese, Relatrice Speciale ONU per la Palestina, è diventato bersaglio di una campagna di commenti ostili. Decine di profili – spesso anonimi o falsi – hanno invaso lo spazio con insulti e diffamazioni, accusando Albanese di complicità con Hamas e ricorrendo ad attacchi personali e linguaggi offensivi. Non si tratta di un confronto democratico di idee, ma di un’azione mirata a screditare chi difende i diritti umani e a intimidire chi si schiera contro il genocidio in Palestina. È l’ennesima dimostrazione di come il regime israeliano e i suoi sostenitori abbiano affinato metodi aggressivi e squalificanti per provare a silenziare le voci critiche, anche quando provengono da personalità di indiscusso prestigio internazionale. Questi attacchi, però, non ci indeboliscono: al contrario, rafforzano la convinzione che sia urgente continuare a parlare e ad agire. La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese non è solo un gesto simbolico: è un atto di riconoscimento per il suo coraggio e un messaggio chiaro che Pisa sta dalla parte della Palestina, della giustizia e del diritto internazionale“, conclude la nota stampa.

Agosto 17, 2025