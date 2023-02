Celebration Time: Le due feste gemelle dell’indipendenza della Lituania

Scritto da admin• 6:12 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Oggi giovedì 16 febbraio si celebra uno dei due giorni dell’indipendenza della Lituania, noto localmente come Giorno della Restaurazione dello Stato.

di Leonardo Miraglia

Il 16 febbraio 1918, fu ratificato l’Atto di indipendenza della Lituania dall’impero russo dopo la Prima guerra mondiale.

Nel 1940, tuttavia, la Lituania fu annessa all’Unione Sovietica, segnando l’inizio di un’occupazione che durò 50 anni e perdendo nuovamente la propria sovranità.

La Lituania ha ottenuto definitivamente la sua indipendenza l’11 marzo 1990 e un evento molto importante come dimostrazione di solidarietà di tutti gli abitanti della regione baltica nello sforzo di riconquistare la propria sovranità (Lituania ma anche Estonia e Lettonia) è accaduto l’anno precedente: circa due milioni di persone si sono prese per mano per formare una catena umana di 600 km, che si estendeva da Vilnius capitale lituana alla capitale estone di Tallinn, a prova che l’unità è sinonimo di coesione e autonomia.

Da allora anche questa data è divenuta una ricorrenza nazionale istituendo così la seconda festa di indipendenza lituana, conosciuta come Giorno della Restaurazione dell’Indipendenza.

