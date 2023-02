“L’oroscopo senza segni”: Fornacalia, un culto del passato che non esiste più

Scritto da admin• 6:23 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Oggi il n-oroscopo fa un’escursione nel nostro lontano passato analizzando una festa che si teneva nella Roma antica già dai tempi di Numa Pompilio che fu colui che la istituì.

di Leonardo Miraglia

Parliamo dei Fornacalia che venivano celebrati tra il 7 ed il 17 di febbraio; questi erano una festa dedicata ai forni per cuocere il pane e alla dea Fornace che ne era custode del buon funzionamento. Le celebrazioni avevano lo scopo di poter continuare ad ottenere il pane giornaliero e quindi non perdere una forma di sostentamento fondamentale nella vita. Questo culto, che naturalmente al giorno d’oggi non esiste più, a parere del n-oroscopo potrebbe essere ripreso, data la nostra indifferenza nei confronti del cibo che abbiamo a disposizione e di cui ognuno di noi da per scontato di poter sempre usufruire. Ma dove è scritto che le cose non cambino mai? E se domani ci ritrovassimo senza pane, anzi senza i mezzi per produrre il pane? Oggi la nostra meditazione mattutina per scegliere il proposito della giornata può vertere sull’attenzione che dovremmo tutti dare a questa nostra condizione che potrebbe anche cambiare e quindi imparare a non dare niente per acquisito definitivamente e di conseguenza a onorare quello che ci sostiene giornalmente e a sostenerlo a nostra volta e questo non vale solo per il pane. Roma docet.

Per il “cubicolo” delle scoperte importanti ma spesso dimenticate oggi parliamo di Wallace Hume Carothers (nato a Burlington, Stati Uniti il 27 aprile 1896 -scomparso il 29 aprile 1937 a Filadelfia, USA), chimico americano che ha sviluppato il nylon, la prima fibra polimerica sintetica ad essere prodotta commercialmente (dal 1938) e che ha gettato le basi dell’industria delle fibre sintetiche.

Carothers fece ricerca e insegnò chimica organica all’Università dell’Illinois e successivamente all’Università di Harvard. Nel 1928 fu nominato direttore della ricerca in chimica organica dalla DuPont; lo scienziato studiò nel loro laboratorio la struttura di sostanze ad alto peso molecolaree la loro formazione per polimerizzazione.

Queste ricerche fondamentali hanno portato allo sviluppo del nylon, una fibra artificiale con proprietà simili e per molti versi superiori a fibre naturali come lana, cotone e seta. Il 15 febbraio 1937 Carothers ne brevettò la formula per la sua produzione.

Last modified: Febbraio 16, 2023