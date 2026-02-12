Carnevale nei quartieri, nuovi appuntamenti a San Giusto, Marina di Pisa e Riglione

Written by admin• 1:38 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Proseguono nei prossimi giorni gli eventi di Carnevale nei quartieri, organizzati dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo. Dopo le prime iniziative a La Cella e al Cep, la festa si sposta:

Sabato 14 febbraio a San Giusto , nel parco Elsa Ghezzi (via Pardi)

a , nel parco Elsa Ghezzi (via Pardi) Domenica 15 febbraio in piazza Viviani , a Marina di Pisa

in , a Martedì 17 febbraio (Martedì Grasso) a Riglione, in piazza Massimo D’Antona

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30 e saranno dedicati a bambini e famiglie, con animazione, musica, truccabimbi, attività ludiche e dolci tipici.

«I primi appuntamenti hanno registrato una partecipazione significativa e un forte apprezzamento – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa – confermando il valore di iniziative che portano socialità e occasioni di incontro direttamente nei quartieri. Questi pomeriggi di festa rafforzano il senso di comunità, valorizzano il commercio di prossimità e offrono momenti di condivisione per grandi e piccoli».

L’invito dell’Amministrazione è rivolto a tutte le famiglie e ai cittadini per partecipare e vivere insieme il clima del Carnevale.

