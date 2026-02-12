L’arbitro. Fabbri designato per Pisa – Milan

Written by admin• 1:30 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 42enne Michael Fabbri della Sezione di Ravenna l’arbitro designato a dirigere la sfida fra Pisa e Milan in programma venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20:45 alla “Cetilar Arena”, coadiuvato dai segnalinee David Imperiale della Sezione di Genova e Matteo Passeri della Sezione di Gubbio, con Marco Piccinini della Sezione di Forlì in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Gianluca Aureliano della Sezione di Bologna, assistito da Marco Serra della Sezione di Torino.

Dopo un triennio (2009-’12) a dirigere incontri di Serie C, Fabbri entra a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla stagione 2012-’13 che lo vede arbitrare 17 gare del Torneo Cadetto, con il debutto avvenuto il 9 settembre 2012 alla terza giornata in Bari-Ternana 2-0, per poi esordire in Serie A al’8 maggio 2013 alla terz’ultima giornata, per Cagliari-Parma, conclusa con il successo per 1-0 degli emiliani..

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara romagnolo conta 160 presenze nella Massima Divisione, di cui 8 nella corrente stagione, tra cui spiccano Lazio-Bologna (1-1) valevole per la 14esima giornata, Milan-Verona (1-0) alla 17esima, cui segue la settimana seguente Atalanta-Roma (1-0) e la più recente Lazio-Como (0-3l) del 19 gennaio scorso.

Per quanto viceversa concerne il suo rapporto con i nerazzurri, lo stesso è limitato al solo incontro di Campionato tra Viareggio e Pisa dell’8 maggio 2011 valevole per la penultima giornata del Torneo di Lega Pro Prima Divisione e concluso sul punteggio di 1-1, con gli ospiti in vantaggio in avvio con un rigore trasformato da Fanucchi e raggiunti già al quarto d’ora di gioco dfa Fiale per i bianconeri, mentre un ricordo amaro per i nostri tifosi è legato alla direzione di Fabbri della Finale di ritorno di Coppa Italia Lega Pro disputata all’Arena Garibaldi il 2 maggio 2012 contro lo Spezia ed in cui il Pisa, reduce dal successo per 1-0 in terra ligure all’andata e portatosi in vantaggio con Favasuli, viene raggiunto e superato 2-1 da una doppietta di Guerra che consegna il Trofeo agli Aquilotti.

Designazioni 25esima giornata Serie A 2025-’26:

Pisa – Milan – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Como – Fiorentina – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Lazio – Atalanta – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Inter – Juventus – Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Udinese – Sassuolo – Maria Sole Ferrieri Caputi della Sezione di Livorno

Cremonese – Genoa – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Parma – Verona – Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Torino – Bologna – Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1

Napoli – Roma – Andrea Colombo della Sezione di Como

Cagliari – Lecce – Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

