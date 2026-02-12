Barriere architettoniche, approvata la graduatoria provvisoria del bando 2025

Written by admin• 1:48 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria provvisoria del bando 2025 per la concessione dei contributi regionali destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. A seguito dell’istruttoria tecnica, sono 21 le domande ammesse al beneficio.

L’agevolazione è rivolta ai cittadini che hanno realizzato interventi in abitazioni civili, pertinenze o parti condominiali, per opere edilizie finalizzate all’eliminazione di barriere fisiche e percettive oppure per l’acquisto e l’installazione di attrezzature specifiche.

I contributi, erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili, coprono fino al 50% delle spese sostenute. Il bando prevedeva un tetto massimo di 7.500 euro per le opere edilizie e 10.000 euro per le attrezzature, cumulabili fino a un massimo di 17.500 euro per richiedente.

L’elenco degli aventi diritto sarà ora trasmesso alla Regione Toscana per la definitiva assegnazione delle risorse.

La graduatoria è consultabile sul sito del Comune di Pisa:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributo-abbattimento-barriere-architettoniche

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PISA.

Last modified: Febbraio 12, 2026