Carnevale da IKEA Pisa: laboratori, sfilate e premi per i più piccoli

PISA – In occasione del Carnevale, IKEA festeggia i suoi visitatori più piccoli con un ricco calendario di attività nel negozio di Pisa, da sabato 7 a martedì 17 febbraio. In programma laboratori creativi, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso Fabler, presente durante tutti gli appuntamenti.

Calendario attività

  • Sabato 14 e martedì 17 febbraioVieni a trovarci in Maschera & Carnival Parade: sfilata a tema per i bambini in maschera, con omaggio e merenda gratuita.
  • Dal 7 al 17 febbraioLaboratorio maschere di Carnevale: nell’area giochi Småland, creazione di maschere con materiali di recupero.
  • 7–8 e 14–15 febbraioCaccia al tesoro: gioco per bambini e famiglie con indizi a tema Carnevale e premio finale.

Inoltre, per tutti i visitatori, con una spesa minima di 100 euro IKEA mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo, tramite cartoline “gratta e vinci”, oltre a un coupon da 20 euro.

Info: ikea.com/it/it/campaigns/il-carnevale-che-ti-premia-pub50f17f90/

