Torpedone fa tappa a Pisa: il Medioevo nascosto raccontato in podcast

PISA – Nel Medioevo a Pisa non c’erano autobus né stazioni di posta, ma la scafa: un battello pubblico, di proprietà del Comune, che traghettava i cittadini da una sponda all’altra dell’Arno. A raccontarlo è la professoressa Enrica Salvatori nella puntata pisana di Torpedone, il podcast ideato da at – autolinee toscane per scoprire una Toscana meno turistica e più autentica.

Dopo Livorno e Prato, Torpedone arriva a Pisa, ma lontano dai cliché: non la Torre pendente, bensì luoghi meno noti come il Camposanto Monumentale, che Salvatori indica come tesoro da riscoprire.

Nel dialogo con Tommaso Rosa e Arzachena Leporatti di at emergono anche aspetti sorprendenti del Medioevo pisano: dall’impronta urbanistica ancora visibile alla condizione femminile, in alcuni casi più avanzata rispetto all’Italia post-risorgimentale, con donne protagoniste della gestione economica familiare.

Storica medievalista all’Università di Pisa e presidente dell’Associazione Italiana Public History, Salvatori è anche co-fondatrice di Historycast. Torpedone si inserisce in questa visione di public history: un podcast video che, puntata dopo puntata, dà voce ai “local heroes” e racconta territori, memorie e curiosità della Toscana.

Last modified: Febbraio 4, 2026