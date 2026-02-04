Bientina, lavori sulla rete idrica rinviati: stop all’acqua giovedì 5 febbraio

BIENTINA- Con riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, inizialmente programmati per oggi, mercoledì 4 febbraio, Acque comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’intervento è stato rinviato a giovedì 5 febbraio.
Nella giornata odierna il servizio idrico resterà quindi regolare, mentre giovedì 5 febbraio, dalle ore 14 alle 24, si verificheranno mancanze d’acqua in numerose vie di Bientina capoluogo e nella località Guerrazzi del comune di Vicopisano.
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo.
Per limitare i disagi sarà attivato un servizio di rifornimento idrico sostitutivo con due autobotti, posizionate:
- nel parcheggio di via Gramsci, nei pressi del centro commerciale;
- nel parcheggio di largo Roma.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
