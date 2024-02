Cariche contro gli studenti a Pisa. La Città delle Persone: “Esprimiamo la massima preoccupazione per questi atti violenti”

Scritto da admin• 12:47 pm• Pisa, Politica, Tutti

Riceviamo e pubblichiamo dai Gruppi Consiliari PD, La Città delle Persone e Sinistra Unita il seguente comunicato stampa.

“Le scene di violenza provenienti da piazza dei Cavalieri negli ultimi minuti lasciano sgomenti e senza parole. Quella che era iniziata come una manifestazione pacifica di studenti delle scuole superiori per chiedere pace in Palestina si è trasformata in un atto di violenza insensata. Nei video si può vedere, si legge nel comunicato, l’intervento della polizia con manganelli e, successivamente, l’arresto di alcuni ragazzi con le mani dietro la schiena. Esprimiamo la massima preoccupazione per questi atti violenti, che condanniamo senza riserve e che sono evidenti nei video. Attendiamo con urgenza chiarimenti su quanto accaduto. La nostra solidarietà va ai ragazzi e alle ragazze ferite. Sosteniamo pienamente gli appelli per la pace, che dovrebbero essere sostenuti da tutti. La violenza non deve mai prevalere“, conclude la nota.

