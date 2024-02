Contributo Affitti: l’amministrazione comunale di Calci garantisce un sostegno concreto e tangibile 

Scritto da admin• 12:11 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Attualmente, gli uffici comunali stanno procedendo con i pagamenti relativi al contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2023. Sono ben 68 i nuclei familiari di Calci che hanno ottenuto il cosiddetto “Contributo Affitti”. Anche quest’anno, il Comune ha adottato una modalità di ripartizione delle risorse che garantisce il massimo contributo possibile a tutti i richiedenti, considerando le disponibilità finanziarie a disposizione.

Il Sindaco Massimiliano Ghimenti ha dichiarato: “Per garantire l’erogazione del Contributo Affitti 2023 e per assicurare che ogni famiglia ricevesse un sostegno adeguato, simile a quello fornito prima della pandemia, l’amministrazione comunale ha dovuto stanziare quasi 45.000 euro, più del doppio rispetto agli stanziamenti abituali. Questo è stato necessario a causa della totale assenza di fondi statali per il sostegno agli affitti, che nel 2022 avevano raggiunto la considerevole cifra di 81.000 euro, provenienti da Roma. Tuttavia, in passato, il governo centrale destinava regolarmente diverse decine di migliaia di euro ogni anno. Dovendo fare affidamento solo sulle nostre risorse e su un modesto contributo regionale di 5.000 euro, siamo riusciti a garantire il massimo supporto possibile”.

La Vicesindaca Valentina Ricotta, responsabile delle politiche sociali, ha sottolineato: “Le famiglie a basso reddito che affittano una casa devono poter fare affidamento su questi sostegni in modo stabile. Pertanto, auspichiamo che il governo ripristini al più presto le risorse necessarie. Si tratta di un intervento fondamentale per le famiglie, che i Comuni non possono sostenere da soli. È significativo notare che, a causa dei tagli finanziari statali, alcuni Comuni non hanno neanche pubblicato il bando per i contributi, mentre molti altri riscontreranno difficoltà nel garantire il supporto a lungo termine”.

Nella prossima settimana, i beneficiari che hanno fornito i loro dati bancari riceveranno il bonifico direttamente sul loro conto, mentre coloro che non lo hanno fatto potranno riscuotere il contributo presso la filiale Intesa Sanpaolo di Calci, sita in piazza Cairoli 10.

