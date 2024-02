Corteo pro Palestina a Pisa, Ziello (Lega): “Solidarietà a nostre forze dell’ordine. Ora dei daspo e delle denunce”

Scritto da admin• 12:58 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Siamo vicini alle Forze dell’ordine che questa mattina a Pisa hanno subito la pressione fisica dei manifestanti ‘Pro Palestina’ che hanno provato a forzare il blocco della Polizia posto a protezione di Piazza dei Cavalieri”, lo dichiara il deputato pisano Edoardo Ziello.



“Gli agenti con la propria abnegazione e preparazione hanno sbarrato la strada ad un corteo strapieno di gente incappucciata che inveiva contro le stesse Forze dell’ordine. Ringrazio donne e uomini in divisa che, ancora una volta, hanno dimostrato un alto senso delle istituzioni e di saper svolgere il proprio lavoro in modo impeccabile. Una vera e propria garanzia per la sicurezza dei nostri cittadini e di tutta la nostra comunità che non si sogna di girare incappucciata, offendendo il personale in divisa. Auspico nell’irrogazione di daspo e denunce verso quei manifestanti che hanno tenuto dei comportamenti incompatibili con il normale senso civico e verso la storia della nostra città”.

Last modified: Febbraio 23, 2024