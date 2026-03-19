Pisa, al via il rinnovo arboreo: rimozione di alberi pericolanti e primi casi di cocciniglia

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PISA – Partono da domani, venerdì 20 marzo, le operazioni di rinnovo arboreo sul territorio comunale. Il piano prevede la rimozione di 11 alberi malati o pericolanti, individuati attraverso l’attività di monitoraggio e le indagini strumentali effettuate dal Comune di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.

Agli interventi già programmati si aggiunge una nuova criticità: la comparsa in città dei primi casi di cocciniglia tartarugata, un parassita che aveva già colpito i pini di Tirrenia.

Il primo intervento è previsto sul Lungarno Pacinotti, dove sarà rimosso un pino domestico infestato, situato nel giardino accanto al Museo delle Navi Antiche. L’infezione è stata accertata a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato dal Servizio Fitosanitario Regionale, dai tecnici di Euroambiente e dall’Ufficio Infrastrutture Verdi del Comune di Pisa.

Nei giorni successivi saranno eseguiti trattamenti di endoterapia su tutte le piante di pino presenti nelle immediate vicinanze della pianta infetta. La tecnica consiste nell’iniezione di insetticidi direttamente nel tronco, così da veicolare il principio attivo nella chioma attraverso il flusso linfatico, con l’obiettivo di curare eventuali infezioni iniziali e prevenire la diffusione del parassita. Lo stesso trattamento sarà applicato anche ai pini situati entro un raggio di 100 metri dalle tre piante infette individuate in piazzale Venezia.

A seguito del cedimento di un pino avvenuto il 14 febbraio in via di Pratale, sono stati effettuati controlli su 14 esemplari presenti nella stessa strada. Le prove di trazione hanno evidenziato che quattro alberi presentano un’elevata propensione al cedimento, rendendo necessaria la loro rimozione per garantire la sicurezza pubblica in una zona ad alta frequentazione.

Ulteriori interventi sono programmati in varie zone della città. In via Piave sarà abbattuto un pino che ha mostrato un peggioramento delle condizioni di stabilità, mentre in via Galluppi sarà rimosso un albero che ha causato il sollevamento del cordolo e dell’asfalto. Altre rimozioni riguarderanno piante malate in piazza Bolelli, via XXIV Maggio, via Diotisalvi e nel giardino della Chiesa della Qualquonia. Le operazioni si estenderanno poi a Marina di Pisa, dove sono in corso verifiche su alcuni lecci.

Le attività di rinnovo arboreo si basano su un monitoraggio costante effettuato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa e dai tecnici di Euroambiente. Per ogni albero censito vengono raccolti dati relativi a dimensioni, stato di salute e condizioni di stabilità, valutando anche il potenziale rischio di caduta.

Tra novembre 2025 e febbraio 2026 sono già stati rimossi 15 alberi che presentavano problemi fitosanitari o strutturali. Nelle prossime settimane è prevista la rimozione di altri 10 esemplari, oltre agli interventi legati alla presenza della cocciniglia, mentre ulteriori verifiche sono in corso anche sul litorale.

Last modified: Marzo 20, 2026